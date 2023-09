“Vai a donare il sangue oggi”: appuntamento nella sede della 5ª municipalità a Messina

StrettoWeb

Prenderà il via giovedì 28, dalle ore 8 alle 11.30, nella sede della V municipalità, un’operazione di informazione e sensibilizzazione mediante un gesto semplice e importante quale è la donazione di sangue. All’appuntamento, promosso dalla quinta Municipalità in sinergia con l’Amministrazione comunale e in collaborazione l’Avis Messina, prenderanno parte il sindaco Federico Basile con gli assessori Alessandra Calafiore e Pietro Currò, unitamente al presidente della quinta Municipalità Raffaele Verso e i consiglieri circoscrizionali. Nella sede di via Nicola Petrina 2, sarà possibile effettuare un prelievo al fine di verificare l’idoneità alla donazione.

“Un’iniziativa che mira a promuovere corretti stili di vita e l’abitudine all’aiuto e alla socializzazione – commenta il sindaco Basile – coinvolgendo nella fattispecie direttamente i residenti nel territorio della quinta municipalità a prendere parte ad un evento che offre loro un’opportunità sociale e di aggregazione. Auspichiamo un percorso continuativo nel tempo e l’appuntamento del 28 settembre vuole essere l’avvio di un sistema di incentivazione della donazione nel quale tutti insieme dobbiamo essere protagonisti di un nobile e virtuoso esempio di comunità solidale”.