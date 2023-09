Vaccinazione obbligatoria minori, la denuncia di un padre calabrese: “e io devo portare mio figlio qui?”

StrettoWeb

La questione vaccini resta sempre un tema caldo: farli o meno, specie se a un minore, sono le domande che i cittadini si pongono continuamente. In questo caso invece, a creare indignazione, non è il dibattito sul vaccino stesso, ma sul luogo dell’inoculazione. A lamentarsi è infatti un padre di Verbicaro, in provincia di Cosenza, che filma la situazione dell’hub vaccinale di Scalea, ovvero uno studio medico nel poliambulatorio di località Petrosa. Un bugigattolo terribile che esporrebbe i bambini a molti rischi.

Secondo quanto riportato nel video, lo studio della vaccinazione obbligatoria si trova nei pressi di altri due ambulatori: uno deputato ai pazienti con tossicodipendenze, l’altro a quelli con disturbi psichici. Il papà solleva quindi una polemica sui “potenziali” rischi in cui potrebbero incorrere i minori: “renditi conto di dove siamo, è una cosa assurda, solo in Calabria si vedono queste cose. Mi dovete dire una cosa, una struttura così grande dove fanno i vaccini obbligatori ai bambini, io devo portare mio figlio di cinque mesi, come le altre mamme, in un posto dove la gente si viene a prendere il metadone“. Il video è già diventato virale sui gruppi WhatsApp locali e sta sollevando diverse polemiche.