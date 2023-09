Università: Bernini, ?copriremo borse studio idonei non beneficiari?

StrettoWeb

Rimini, 22 set. (Adnkronos) – ?Abbiamo ottenuto di coprire le borse di studio per studenti risultati idonei non beneficiari, studenti che meritano la borsa di studio, che di solito viene finanziata per metà dal ministero e per metà dalle regioni. Io ho aumentato l?ammontare delle borse di studio e anche la soglia Isee, le regioni non hanno abbastanza soldi per coprirle tutte, ce li abbiamo messi noi, e per questo ringrazio il ministro Giorgetti che lo sta già facendo per l?anno 2023, continueremo in legge di Bilancio. La mia priorità è garantire il diritto allo studio sotto forma di borse di studio e dottorati di ricerca un po? più cospicui. La nostra ricerca fa grande l?Italia nel mondo quindi è giusto valorizzarla?. Così Anna Maria Bernini, ministro dell?Università e della ricerca, rilasciando dichiarazioni alla stampa in occasione della giornata inaugurale di ?Expo Aid. Io, persona al centro?, al Palacongressi di Rimini.