Università: Bernini, ‘apertura Medicina percorso, ma no a demagogia per autoselezione studenti’

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Io sono assolutamente favorevole all’apertura del corso della facoltà di Medicina e Chirurgia in maniera programmata, l’ho già fatto. Abbiamo creato quest’anno 4mila posti in più, che in sei anni saranno 30mila posti in più. Lo abbiamo fatto con una proiezione che viene dalla Conferenza Stato-Regioni, quindi loro lo sanno il lavoro che stiamo facendo”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca e senatrice di Forza Italia, a margine di Azzurra Libertà, la kermesse di Forza Italia Giovani in corso di svolgimento a Gaeta.

“Ma soprattutto – ha aggiunto -, siccome siamo intellettualmente onesti e non vogliamo fare demagogia lasciando agli studenti la possibilità di autoselezionarsi, come governo vogliamo garantire la qualità della formazione, e lo stiamo facendo”. “Abbiamo dato 23 milioni di euro in più a Medicina per quei posti in più che abbiamo già garantito. Apertura, se è una cosa seria, non è una parola ma un percorso e noi per primi lo abbiamo avviato e continueremo a percorrerlo”, ha concluso Bernini.