Ultimata la sp46 di Isola Capo Rizzuto, il Sindaco ringrazia la Provincia di Crotone

Dopo un lungo iter burocratico torna finalmente in sicurezza la Strada Provinciale 46 che dal centro cittadino porta alla frazione di Capo Rizzuto. Un lavoro che premia la perseveranza del Sindaco Maria Grazia Vittimberga che già da inizio 2020 ha iniziato una serie di colloqui e solleciti per far si che una delle strade più percorse del territorio venisse ammodernata.

Oggi, grazie anche all’impegno costante del consigliere provinciale Raffaele Gareri, che ha preso a cuore la questione portandola a termine con l’ausilio degli assessori comunali Davide Loprete e Gaetano Muto, la strada torna finalmente ad essere pienamente percorribile senza più pericoli. Un lavoro portato avanti dalla Provincia di Crotone con un investimento di € 382.000,00 con fondi concessi dal Ministero delle infrastrutture.

A tal proposito il Sindaco Maria Grazia Vittimberga intende ringraziare l’ente intermedio per il lavoro svolto: “ringrazio il Presidente della Provincia Sergio Ferrari, il Consigliere provinciale Raffaele Gareri che sin dalla sua nomina ha preso a cuore la questione, ma anche i nostri Assessori Davide Loprete e Gaetano Muto, che si sono molto adoperati in tal senso, seguendo anche i lavori. Questa strada necessitava di un intervento urgente, sono tre anni che lavoriamo affinché questo avvenga ed oggi finalmente possiamo ritenerci soddisfatti, ora il prossimo obiettivo è la SP 47 che porta a Le Cannella ma siamo certi che anche in questo caso ci sarà lo stesso impegno”.