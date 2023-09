Ue: Tajani, “critica a Gentiloni non è ‘lesa maestà’, Commissione deve essere equa”

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Criticare un commissario europeo non è lesa maestà, siamo con l?Europa, che è stella polare della nostra politica, ma la Commissione deve fare la sintesi con tutte le parti. Una sintesi spostata verso una politica rigorista non è buona. La sintesi deve essere equa, tutelare sia il nord che il sud dell?Europa. Invitare a una buona sintesi non è un attacco”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ?Non stop news? su Rtl 102,5, spiegando il motivo della sua recente critica al commissario europeo Paolo Gentiloni.