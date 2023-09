Ue: Lupi (Nm), ‘Draghi risorsa straordinaria per Italia e per Ue’

StrettoWeb

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Mario Draghi è una straordinaria risorsa sia per l?Italia sia per l?Unione europea. La sua esperienza, credibilità e autorevolezza, le sue competenze, il suo prestigio sono qualità che lo rendono prezioso e siamo sicuri che saprà, come sempre ha fatto, dare il suo contributo alla crescita della competitività dell?Europa. Un plauso merita la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che, con la decisione di chiamare Mario Draghi, ha dimostrato di avere grande visione”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.