Ucraina: Zelensky incontra presidente Consiglio nazionale austriaco

Kiev, 26 set. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il presidente del Consiglio nazionale austriaco Wolfgang Sobotka. Il presidente ucraino lo ha ringraziato per il suo “sostegno costante alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché alle nostre aspirazioni europee”.

La consapevolezza che l?Ucraina è e farà parte dell?Europa è ciò che ?ispira e motiva davvero i nostri soldati?, ha aggiunto Zelensky. I due leader hanno discusso delle sette misure raccomandate dalla Commissione europea all’Ucraina per avviare i negoziati di adesione all’Unione europea e della cooperazione economica tra Ucraina e Austria, in particolare del coinvolgimento delle imprese austriache nella ricostruzione dell’Ucraina.

Zelenskyj ha anche affermato di apprezzare il fatto che l’Austria sia pronta a sostenere l’attuazione della sua formula di pace, un piano in 10 punti per porre fine alla guerra della Russia, annunciato nel novembre 2022 al vertice del G20.