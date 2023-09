Ucraina: Varsavia, ‘missile caduto su nostro territorio era ucraino’

StrettoWeb

Varsavia 28 set. (Adnkronos) – Il missile che lo scorso novembre colpì il villaggio polacco di Przewodów, al confine con l’Ucraina, e che uccise due persone, faceva parte della dotazione sovietica dell’arsenale di Kiev. Lo ha dichiarato ufficialmente il governo di Varsavia, dopo i risultati a cui sono giunti gli esperti per capire la provenienza del razzo.

“L’indagine condotta dalla procura polacca ha raggiunto la conclusione che indica categoricamente che questo missile era ucraino, di produzione sovietica. Per quanto riguarda il luogo di lancio e l’appartenenza a un gruppo militare specifico, si trattava di un missile ucraino”, ha affermato il ministro della Giustizia polacco Zbigniew Zyobro.

Il ministro ha inoltre affermato di “rammaricarsi” ??per quella che, secondo lui, è stata la mancanza di collaborazione da parte ucraina nelle indagini su questo incidente. Zyobro ritiene infatti che la decisione di non collaborare con la Polonia sia stata presa “ad alto livello politico dello Stato ucraino”.