Ucraina: oligarca sostenitore di Zelensky accusato di frode

Kiev, 2 set. (Adnkronos) – Ihor Kolomoisky, un oligarca ucraino e principale sostenitore della campagna presidenziale di Volodymyr Zelensky nel 2019, è stato ufficialmente accusato per frode. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu).

La Sbu e l’Ufficio per la sicurezza economica dell’Ucraina hanno dichiarato che indagheranno su Kolomoisky per frode e riciclaggio di proprietà ottenute illegalmente. Kolomoisky non ha ancora commentato pubblicamente le accuse.

Secondo l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, le indagini preliminari si concentreranno sul presunto ruolo di Kolomoisky nel riciclaggio di oltre 130 milioni di dollari trasferiti all’estero. L’ufficio ha affermato che Kolomoisky avrebbe effettuato i trasferimenti utilizzando banche sotto il suo controllo tra il 2013 e il 2020.