Ucraina: Kiev, ‘oltre 30 attacchi con droni, danni a infrastrutture’

Kiev, 4 set. (Adnkronos) – Le forze russe hanno lanciato 32 droni kamikaze nelle regioni di Odessa e Dnipropetrovsk nella notte del 4 settembre, danneggiando strutture e infrastrutture industriali. Lo riferisce l’aeronautica militare ucraina, aggiungendo che l’esercito di Kiev ha abbattuto 23 droni Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana.

I droni sono stati lanciati da Capo Chauda, in Crimea, e dalla città portuale russa di Primorsko-Akhtarsk, sulla costa del Mar d’Azov, ha detto l’aeronautica. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 17 dei 23 droni lanciati nella regione di Odessa, ha riferito il governatore regionale Oleh Kiper, secondo cui in diversi insediamenti del distretto di Izmail l’attacco ha danneggiato magazzini, impianti di produzione, macchinari agricoli e attrezzature industriali.

I detriti dei droni sono caduti su siti civili, provocando incendi già domati, ha aggiunto il funzionario. Non sono state segnalate vittime. Altri sei droni sono stati abbattuti sull’oblast di Dnipropetrovsk, dove è stata colpita un’infrastruttura, ha detto il governatore Serhii Lysak su Telegram. Le conseguenze dell’attacco sono ancora in fase di definizione. Secondo i dati preliminari non ci sarebbero vittime.