Ucraina: blogger militare ultranazionalista arrestato a Mosca

Mosca, 1 set. (Adnkronos) – Un blogger militare russo critico riguardo la condotta della guerra in Ucraina è stato arrestato a Mosca. Si tratta di Andrey Kurshin, che gestisce il canale Mosca Calling su Telegram, che conta circa 87.000 abbonati. “È stato aperto un procedimento penale contro l’amministratore di Mosca Calling Andrey Kurshin per notizie false sull’esercito russo”, ha scritto la Ria Novosti.

L?Istituto per lo studio della guerra (Isw) osserva che Kurshin non è un blogger mainstream, ma un ultranazionalista che ?attacca comunemente molti aspetti della condotta militare russa nella guerra in Ucraina mentre sostiene gli obiettivi ultranazionalisti alla base della guerra stessa?.