Truffa WhatsApp, l’appello della Questura di Cosenza: “fate attenzione a questo messaggio”

Nel mondo dell’era digitale la truffa, oltre alle classiche strategie, corre veloce anche via Internet. Nel caso specifico, mediante un messaggio sulla piattaforma di messagistica più famosa al mondo, WhatsApp. Ad avvertire del nuovo tentativo di estorsione è la Polizia di Stato, la cui notizia è stata poi condivisa dal profilo ufficiale Facebook della Questura di Cosenza. Nel post infatti si legge: “fate attenzione alle truffe che circolano su Whatsapp con messaggi che arrivano da numeri sconosciuti”.

“Il testo recita più o meno così: “Ciao mamma, il cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare. Mi mandi un messaggio su Whatsapp?” A questo messaggio che arriva anche a chi non ha figli seguono altre richieste insolite di denaro o di ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente. NON fate nulla di tutto questo NON rispondete al messaggio, cancellate la conversazione e, se lo avete salvato, eliminate il numero dalla rubrica”. Naturalmente, la Polizia di Stato è sempre disponibile per aiutare i cittadini in caso di frode.