A Tropea suonano tutti i “Ritmi del Sud”

Lire calabresi, zampogne e ciaramelle, organetti, chitarre battenti, tammorre e tamburelli, fischiotti e flauti armonici mandole e mandolini. Sono, questi, gli strumenti che risuoneranno per le vie del salotto diffuso di Tropea per la nuova edizione di RITMI DEL SUD L’interpretazione e la rielaborazione dei racconti della tradizione orale, viva grazie agli anziani dei piccoli paesi, nelle canzoni degli Amakorà, band calabrese il cui nome significa, letteralmente, amore per la propria terra; dalla formazione artistica campana Voci e Suoni del Vesuvio, dalla band Jonica Popolare per la Puglia e dalla Sicilia dal gruppo Vulkanica.

Dopo il successo del Festival Mondiale della Cultura Popolare, l’associazione Culture a Confronto, presieduta da Andrea Addolorato, torna domenica 10 settembre con un nuovo evento dedicato alla musica popolare. L’evento si avvale della collaborazione del Gruppo Folk Città di Tropea, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP) e l’International Organization of Folk Art (IOV).

E anche della partnership con la Distilleria Caffo che durante la serata farà degustare il famosissimo Vecchio Amaro del Capo e il giovane, ma già vincente, Vecchio Amaro del Capo al peperoncino piccante, entrambi prodotti dalla rinomata Distilleria, eccellenza italiana, guidata da Pippo e Nuccio Caffo.