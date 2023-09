Tropea piace proprio a tutti! I complimenti del Presidente della Toscana al Festival “Borghi più Belli d’Italia”

StrettoWeb

“Contribuire a rafforzare la reputazione della destinazione Calabria ed intensificare la sinergia tra l’esperienza Tropea con le altre ed importanti mete turistiche e culturali del Belpaese. Continua ad essere questo – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – l’approccio preferito dall’Amministrazione Comunale, impegnata a proiettare questo territorio oltre i confini regionali e, allo stesso tempo, a fare propri stimoli ed esempi che possano migliorare la proposta”.

Si inserisce in questo percorso anche la partecipazione al 15esimo Festival nazionale dei Borghi più Belli d’Italia svoltosi nei giorni scorsi a Lucignano, in provincia di Arezzo che per l’edizione 2024 consegnerà il testimone ai calabresi Rocca Imperiale ed Oriolo. Anche in questa occasione il Principato ha partecipato alla tre giorni toscana, con il Presidente del consiglio comunale Francesco Monteleone che, insieme a quello dei numerosi visitatori italiani ed internazionali, ha raccolto anche l’apprezzamento del Presidente della regione Toscana Eugenio Giani e del Sindaco di Lucignano Roberta Casini.