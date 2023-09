Tragedia a Zambrone: ritrovato il cadavere di una donna caduta in mare

StrettoWeb

Tragico episodio a Vibo Valentia, nelle acque della località balneare di Zambrone. Intorno alle 17:30 di questo pomeriggio, la Guardia Costiera ha recuperato il cadavere di una donna di mezza età, di Bolzano, a 150 mt dalla costa. A dare l’allarme è stato il marito: la coppia infatti, aveva noleggiato una barca per fare un giro in mare ma, secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta finendo sotto il natante, morendo quindi sul colpo. Un epilogo tragico, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine. Intanto il corpo della povera turista è stato trasferito all’obitorio di Tropea in attesa dell’autopsia.