Tragedia sulla ss106: ragazza di 17 anni perde la vita

Un altro tragico incidente sulla ss106, la cosiddetta “strada della morte”. Una vettura, nei pressi del curvone in prossimità del porto di Corigliano, si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. A bordo 5 ragazzi, tra cui una 17enne di Mirto che, sin dall’inizio, ha riportato gravi ferite.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri di Corigliano e dei soccorsi i quali hanno trasferito d’urgenza la giovane in ambulanza. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico del Pronto Soccorso di Rossano, la povera 17enne è deceduta poco dopo. Sulla terribile vicenda la magistratura ha avviato un’indagine e sequestrato la salma della giovane per l’esame autoptico.