Tragedia sfiorata a Messina: uomo tenta di darsi fuoco alla Posta, salvato dagli impiegati

Un uomo si è cosparso di benzina e ha tentato di darsi fuoco nell’ufficio postale di via Catania, a Messina. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia dopo che l’azione tempestiva degli impiegati dell’ufficio ha evitato il peggio. A livello precauzionale, l’uomo è stato anche trasportato in ospedale per accertamenti agli occhi.