Tragedia a Cosenza: muore un bimbo di 15 mesi, gravissimo il fratellino

Dramma inimmaginabile a Cosenza: un bambino di 15 mesi è morto all’ospedale Annunziata della città, mentre il fratellino di 5 mesi sarebbe ricoverato in gravissime condizioni. Per quest’ultimo, lo staff medico si sta adoperando per un trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Bambino Gesù di Roma. Ancora poco chiare le cause della tragedia: secondo le prime informazioni, i due fratelli sarebbero arrivati questa mattina nel presidio ospedaliero con febbre alta, dissenteria e disidratazione ma risulta sconosciuta l’origine dei sintomi.

Intervenuti gli agenti di Polizia e i Carabinieri che hanno tentato di fermare la furia del padre disperato: appena saputo del decesso del figlio, l’uomo ha messo a soqquadro il reparto di Neonatologia causando ingenti danni ai macchinari del reparto. Le forze dell’ordine, oltre a riportare l’ordine, stanno indagando sulle cause che hanno portato I piccoli ad ammalarsi.