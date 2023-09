Tragedia a Cosenza: bimbo muore in ospedale, fratellino di 5 mesi trasportato d’urgenza a Roma

StrettoWeb

Una tragedia immane, quella avvenuta ieri all’Ospedale Annunziata di Cosenza, ancora piena zeppa di punti interrogativi. Un bimbo di poco più di un anno è morto a poche ore dal ricovero in Neonatologia. Febbre alta, disidratazione e dissenteria i sintomi che lo hanno colpito, gli stessi che ha avvertito il fratello minore, 5 mesi, ricoverato anche lui nel presidio ospedaliero cosentino. I genitori, provenienti da Cassano all’Ionio, hanno portato i figli nella città brutia in preda alla disperazione e con la speranza di salvarli.

Mentre uno, purtroppo, non ce l’ha fatta, l’altro piccolino lotta ancora tra la vita e la morte: i medici hanno disposto un trasporto d’emergenza da Lamezia Terme a Roma, all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù”, per salvargli la vita. Prima della partenza salvavita, il piccolo è stato sottoposto a una TAC, con esito negativo, e reidratato. Al momento non è ancora chiara la diagnosi, ma si pensa ad un’infezione virale molto aggressiva che ha portato ad esiti terribili. Intanto è stato disposto l’esame autoptico sul corpo del fratello maggiore di 15 mesi.