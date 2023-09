Tragedia in Calabria: giovane travolto e ucciso da un treno

StrettoWeb

Una festa finita in tragedia: è quanto accaduto ieri a Campora, frazione di Amantea nel cosentino, dove un giovane ha perso la vita durante i festeggiamenti in onore del patrono di San Francesco di Paola. Francesco Paradiso, 27 anni, nato a Como ma residente nella cittadina calabrese, è stato travolto da un treno intorno a mezzanotte. Il ragazzo si trovava sui binari per osservare i fuochi d’artificio dopo il concerto di Adriano Pappalardo. Il pubblico infatti, si stava spostando verso la spiaggia per godere dello spettacolo pirotecnico mentre Franceso si è avvicinato ai binari: l’Intercity 794, proveniente a velocità sostenuta da Reggio Calabria, era in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea e ha travolto il giovane che non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indaga la PolFer di Lamezia Terme.