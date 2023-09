Track Tour banca del Cuore 2023: visite cardiologiche gratuite in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Dal 2015 con il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare BANCA DEL CUORE la Fondazione per il Tuo cuore concretizza nel mondo reale le proprie finalità di formazione e sensibilizzazione della popolazione per la prevenzione del Rischio Cardiovascolare Globale. Si tratta di un progetto innovativo e rivoluzionario, ideato dal prof. Michele Massimo Gulizia, Past-Presidente Fondazione per il Tuo cuore e Responsabile Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore”.

Dopo il successo di tutte le precedenti edizioni, è ripartito il 25 giugno 2023 il Truck Tour Banca del Cuore per raggiungere oltre 26 città italiane e portare la Prevenzione Cardiovascolare porta a-porta… a casa tua!! All’interno del nostro Truck di Banca del Cuore, appositamente allestito, i cittadini effettueranno nel rispetto di un protocollo di sicurezza anti Covid uno screening cardiovascolare completamente gratuito che prevede la valutazione dello stato di salute del proprio cuore attraverso:

esame elettrocardiografico – ECG

screening aritmico

controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico

rilascio della card BancomHeart attiva, grazie alla quale il cittadino avrà sempre a disposizione lo storico sanitario e l’ECG relativi al proprio cuore in modo semplice e intuitivo grazie alla password e credenziali personali.

Il Jumbo Truck farà tappa anche in Calabria per una serie di visite gratuite:

a Cosenza dal 19 al 21 settembre in Piazza dei Bruzi dalle ore 9.00 alle 19.00

dalle ore 9.00 alle 19.00 a Reggio Calabria dal 27 al 29 settembre nell’Area Parcheggio Stazione Lido dalle ore 9.00 alle 19.00

Il Truck Tour Banca del Cuore raggiungerà poi la Sicilia. Ecco le date disponibili:

a Catania dal 2 al 4 ottobre in Piazza Università dalle ore 9.00 alle 19.00