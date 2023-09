StrettoWeb

Tornano in azione i volontari di MessinAttiva, che domenica 24 settembre alle 10:00, con guanti, sacchi e tanta buona volontà, si incontreranno a Mili Marina (di fronte al panificio Cannata) per ripulire una parte del litorale. L’azione si inserisce nell’evento di più ampio respiro che è il World Cleanup Day 2023, la più grande azione civica internazionale alla quale, dal 16 settembre al 01 ottobre, prenderanno parte volontari di 170 paesi nel mondo. Partecipare a questo tipo di iniziative risponde fattivamente al desiderio di fare rete ed agire, riconoscendo che l’ambiente ha bisogno di cura da parte di chi lo vive ogni giorno. Proprio dopo un’estate all’insegna degli incendi nel messinese che hanno distrutto una grossa fetta del nostro territorio, i ragazzi di MessinAttiva, insieme a Triscele Kite Messina e Icaros, scenderanno in prima linea a dare il loro contributo per migliorare la città, ma, soprattutto, per motivare gli abitanti all’azione concreta, che non è soltanto evitare di sporcare, ma anche cercare di porre rimedio a quello che, purtroppo, altri hanno fatto.

Perché non cadiamo dalle nuvole, come nell’ultimo film di Di Caprio Don’t look up, quando poi l’Ambiente non regge il peso della nostra presenza. E, ancor più, perché il momento di fare qualcosa è adesso, senza rimandare. Come avrebbe detto Primo Levi “se non ora, quando?”. L’appuntamento è dunque per domenica 24 alle 10:00 di fronte al panificio Cannata (Mili Marina).