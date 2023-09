Torna la ‘truffa dello specchietto’: massima attenzione in Calabria

StrettoWeb

Un raggiro classico, eppure miete ancora “vittime”: parliamo della truffa dello specchietto (o dello specchietto rotto) che sembra essere tornata in voga nella zona di Corigliano-Rossano. Una truffa semplice, eppure ben ingegnata: il truffatore infatti, lancia dei sassolini o dei piccoli oggetti dal finestrino, nelle adiacenza di un’auto, per creare rumore e fingere un urto. In questo modo può appunto avvicinarsi alla vittima e fingere che il tamponamento abbia rotto lo specchietto della sua vettura. Il malcapitato, per non incorrere nelle lunghe pratiche assicurative, si accorda con il truffatore e gli lascia una certa somma di denaro utile a coprire il danno.

Per evitare che altre persone incappino nella truffa, un cittadino ha segnalato sui vari gruppi Facebook dell’area la presunta auto del truffatore: trattasi di una Seat Leon nera, che si aggira per le strade di Mirto e che, pare, abbia già raggirato una signora. A corredo della foto dell’auto si può infatti leggere: “c’è questa macchina che stamattina girava in via bellini n4, con la scusa dello specchietto. Una signora c’è cascata nella trappola, invece un’altra signora no. Già avvisate le forze del ordine”.