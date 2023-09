Torna ‘La mela di Aism’, oltre 2 mln frutti per lotta a sclerosi multipla

StrettoWeb

Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) – Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Contro questa malattia che colpisce principalmente i giovani e le donne, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva, torna il 4 ottobre – giornata del Dono, festa di San Francesco d?Assisi patrono d?Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà – ‘La Mela di Aism’, l?iniziativa di informazione, sensibilizzazione e di raccolta fondi che ritornerà in piazza nel week-end di sabato 7 e domenica 8 ottobre.

A fronte di una donazione di 10 euro è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di mele granny smith, golden e noared contattando la Sezione provinciale Aism della propria città, il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela. ?Facciamo sparire la Sm con un sacchetto di mele?, è l?appello dell?Associazione italiana sclerosi multipla. Con oltre 2 milioni di mele molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. A distribuirle in tutta Italia i 14 mila volontari Aism.

Testimonial dell?evento, che si svolge sotto l?alto patronato del presidente della Repubblica, lo chef Alessandro Borghese che ricorda: ?Da 10 anni sono al fianco di Aism per combattere la sclerosi multipla e patologie correlate. Ho scelto d?impegnarmi in prima persona e non restare a guardare. Solo la ricerca scientifica oggi può aiutarci a trovare una cura risolutiva, io confermo il mio appoggio perché un domani senza sclerosi multipla è possibile?. Oltre a Borghese, saranno ancora una volta al fianco di Aism la madrina Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e paziente Sm, il ballerino IvanCottini, oltre a tanti amici e sostenitori.

I fondi raccolti nelle piazze ? riferisce Aism in una nota – andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con Sm e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, malattia che colpisce in Italia, ogni anno, colpisce 3.600 persone (con una nuova diagnosi ogni 3 ore). ?I disturbi dello spettro della neuromielite ottica per molto tempo sono stati considerati una variante della sclerosi multipla – spiega Carla Tortorella, neurologa dell?ospedale San Camillo Forlanini di Roma – Oggi le conoscenze scientifiche hanno permesso di fare passi importanti nella conoscenza e nella diagnosi di queste patologie che hanno portato avanzamenti e possibilità terapeutiche più specifiche in grado di agire sui meccanismi della malattia?.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di Aism i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto ‘Promopro-Ms Digital Edition’, mirato a valutare la progressione della malattia e predirne l’andamento. Le persone coinvolte parteciperanno alla ricerca monitorando la percezione dello stato di salute tramite un’app e contribuendo alla personalizzazione dei trattamenti terapeutici. Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con Sms da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.

Delle 137 mila persone con Sm ? conclude la nota – il 10% sono bambini e il 50% giovani sotto i 40 anni. La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. E’ di 6 miliardi di euro l?anno il costo sociale medio della malattia. Sono tra i 1.500 e 2.000 i casi di neuromielite ottica.