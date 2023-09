Torino: Casu (Pd), ‘in audizione nessuna risposta a domande fondamentali’

StrettoWeb

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Quanti dei 4 mila cantieri aperti in tutta Italia che vengono rivendicati nello spot ‘L?Italia del futuro è in corso’ che ogni giorno vediamo scorrere negli aereoporti e nelle stazioni vengono svolti in subappalto come nella stazione di Brandizzo? Quante lavoratrici e lavoratori ogni notte operano nelle stesse condizioni dei 5 operai uccisi in questo modo così terribile? Nonostante tutte le nostre domande l?audizione di oggi alla Camera non ha risposto a questa semplice ma fondamentale domanda”. Così il deputato democratico Andrea Casu.