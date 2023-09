Tiro a palla, i fratelli reggini Filippo e Monica Neri si laureano campioni del mondo

StrettoWeb

Qualche settimana fa si è svolto, presso il rinnovato poligono di tiro A.A.V. Torre Baccelli di Fara in Sabina (Rieti), il 4° Campionato Mondiale di tiro a palla (con fucile ad anima liscia) e di campagna (con armi a canna rigata) individuale/squadre e coppie e 3° Trofeo B. Modugno, organizzato dal Comitato Internazionale di tiro sportivo e da caccia e FIDASC Italia con il patrocinio del CONI. La cerimonia di apertura del Mondiale, di venerdì 25 Agosto, ha dato il via nelle due giornate successive, alla gara vera e propria. Giornate intense e caratterizzate da temperature del clima, davvero roventi.

Gli atleti reggini Filippo e Monica Neri, arrivati a questo Mondiale dopo la vittoria al Campionato Italiano di tiro a Palla FIDASC 2023 e già Campioni Mondiali in questa disciplina nel 2019 e 2021, capitanati dal loro mentore, nonché papà, Neri Francesco (che ha ottenuto anch’egli la qualificazione al Mondiale nella sua categoria, al Campionato Italiano FIDASC di tiro a palla 2023) e partecipante a questa importante gara, hanno saputo mettere in campo, ancora una volta, tutta la loro determinazione ed esperienza.

I loro sacrifici, compiuti durante questo altro anno sportivo, per riuscire ad allenarsi e per partecipare alle varie gare Regionali e Nazionali (ottenendo le qualificazioni per questo Mondiale), in cui i risultati non sono mai scontati e ci si mette a confronto e in sfida con altri atleti di grande spessore, sono stati ripagati con enorme soddisfazione.

Filippo e Monica, supportati dal caloroso e sempre presente sostegno motivazionale da parte della loro famiglia, da tutti gli altri componenti ed amici del Team Neri, per la terza volta, sono campioni del mondo di tiro a palla. E il caro papà, Franco Neri, nella categoria veterani, non ha fatto mancare il suo contributo a questa bellissima manifestazione, salendo al secondo gradino del podio. Inoltre Filippo, componente della squadra Team Fidasc Italia di tiro a palla, anch’essa vincitrice del titolo di “Campioni del mondo”, si conferma ancora una volta, campione del mondo assoluto nella classifica generale.

Di seguito tutti i podi conquistati dal Team Neri nel tiro a palla:

Primo assoluto campione del mondo Neri Filippo

Individuale:

1° Class. “CAMPIONE DEL MONDO” cat. Lady, Neri Monica.

1° Class. “CAMPIONE DEL MONDO” cat. senior, Neri Filippo.

2° Class. cat. Veterani .Neri Francesco.

Coppia di genere:

1° Class. “CAMPIONI DEL MONDO” Neri Monica e Neri Filippo.

Squadre:

1° Class. “CAMPIONI DEL MONDO” TEAM FIDASC ITALIA : Neri Filippo, Sandonato Daniele, Paioli Antonio, Cimatti Walter.

Complimenti a tutta l’ organizzazione di questo 4° Mondiale e allo staff del poligono AAV Torre Baccelli per il grande lavoro svolto. Concludiamo facendo “nostra” la citazione del grande Pelè: “Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere”.