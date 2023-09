Tiktoker mangia gli spaghetti con le bacchette a Cosenza, la reazione del cameriere

StrettoWeb

Una messa in scena studiata a tavolino che, senza ombra di dubbio, ha messo in luce due fatti importanti: il primo, è che si farebbe di tutto per ricevere un like; il secondo, è che noi italiani siamo troppo attaccati alla tradizione culinaria. Siparietto o meno, è diventato virale il video del tiktoker cinese che, in giro per Cosenza, ha messo a dura prova la pazienza di un cameriere. Preso dalla classica voglia italiana di “spaghetti a mezzanotte”, Kai (questo il nome del ragazzo di TikTok) si siede al tavolo del ristorante e ordina un bel piatto di pasta al pomodoro.

Una volta servito, tira fuori le bacchette e comincia a mangiare, aspettando chiaramente la reazione del cameriere. Quest’ultima infatti, non è tardata ad arrivare: avvicinatosi al tavolo con una forchetta già in mano, lo redarguisce. “No, you are in Italy not in China” (sei in Italia non in Cina) e, arrotolando gli spaghetti, imbocca il giovane. I due “fanno pace” dandosi il pugno, ma Kai appare piuttosto confuso. Che dire, toglieteci tutto ma non le forchette!

Il tiktoker cinese che mangia gli spaghetti con le bacchette a Cosenza