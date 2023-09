Terribile scontro auto-moto: muore sul colpo Antonio Vilardi, giovane medico di Bisignano

StrettoWeb

Un terribile scontro ha sconvolto la comunità di Bisignano, in provincia di Cosenza. Antonio Vilardi, stimato medico di 41 anni, è morto tragicamente in un incidente stradale a Imola, città in cui risiedeva e lavorava come dirigente chirurgo e dirigente medico del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ausl della città. L’incidente è avvenuto questa notte nel quartiere di Pedegnana Est, in Viale Sant’Agostino.

Vilardi si trovava in sella alla sua moto quando un’aiuto, per cause ancora da chiarire, lo ha travolto. Il corpo è stato sbalzato per diversi metri fino alla caduta rovinosa sull’asfalto. Inutili i soccorsi giunti sul posto: il medico è morto sul colpo. Sotto shock il conducente dell’auto, un 24enne che, secondo le prime ricostruzioni, lo avrebbe investito alla ripartenza con il semaforo verde. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.

Il cordoglio del paese di Bisignano: “persona dai grandi valori umani e morali”

Intanto Bisignano si stringe attorno alla famiglia della vittima e, in particolare, al suo papà, anche lui stimato medico della cittadina. Il sindaco Francesco Fucile esprime cordoglio per la terribile vicenda: “sconcertati e costernati per l’improvvisa morte del dott. Antonio Vilardi, bravo professionista ma soprattutto persona da grandi valori umani e morali. Il sindaco, in particolar modo, è vicino al collega amministratore dott. Sandro Vilardi e a tutta la sua famiglia, alla quale lo legano una sincera e affettuosa amicizia”.