Terribile incidente nel vibonese: 18enne precipita in un burrone

Un altro terribile incidente, dopo quello fatale di Cosenza, è accaduto ieri e ha coinvolto, ancora una volta, un giovane. Secondo quanto emerso finora, un ragazzo di 18 anni avrebbe perso il controllo della sua vettura ed è precipitato in un burrone profondo 20mt. La tragica vicenda è accaduta ieri pomeriggio in contrada Torre del Comune di Sorianello in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 i quali, viste le condizioni del 18enne, ha chiesto l’ausilio dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Catanzaro. Il giovane è rimasto ferito gravemente e, al momento, le sue condizioni appaiono critiche.