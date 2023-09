Terme Luigiane capitale del cinema calabrese per cinque giorni

StrettoWeb

Parco Termale Acquaviva gremito di importanti ospiti e rappresentanti istituzionali ieri sera per la conferenza stampa di presentazione del Terme Luigiane Film Fest, in programma nella nota località della riviera tirrenica cosentina da martedì 5 a sabato 9 settembre. A presentare la prestigiosa kermesse, Assunta Novello, presidente dell’Associazione Carolina Novello, Pino Citrigno, responsabile del cast artistico, Iolanda Cuomo, che si è occupata dell’ideazione progettuale, Valentina Pulzella, direttrice delle strutture ricettive delle Terme Luigiane e Giampaolo Iacobini, amministratore unico di Terme Sibarite Spa. In collegamento live la direttrice artistica del Terme Luigiane Film Fest Graziella Bildesheim, in questi giorni impegnata a Venezia per l’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica.

Il progetto Terme Luigiane Film Fest è stato finanziato dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2023. Annunciata la presenza di un cast stellare, tra cui Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Pif e Sara Serraiocco. Parteciperanno, inoltre, i registi Mimmo Calopresti, Giacomo Triglia e Gianfranco Confessore, che nell’ambito del festival terranno workshop e masterclass per aspiranti registi e appassionati di cinema. Un evento di respiro internazionale, grazie anche alla partecipazione di Mario Fanizzi, producer e songwriter che vanta collaborazioni con Tom Jones e Pete Murray.

“Ringrazio la Fondazione Calabria Film Commission per aver creduto in questo progetto”, ha spiegato Iolanda Cuomo. “Valorizzare il territorio attraverso le arti cinematografiche è una strategia fondamentale per la nostra regione. Da questo punto di vista, il commissario straordinario Anton Giulio Grande ha portato una ventata di passione ed entusiasmo di cui la Calabria aveva bisogno”. Per Giampaolo Iacobini il “Terme Luigiane Film Fest è un evento che segna la ripartenza di un territorio importante, baciato dalla fortuna e da Dio dal punto di vista storico, culturale e naturalistico. Tocca adesso agli uomini far sì che queste potenzialità non restino inespresse. Il territorio si è unito, superando anche anacronistiche rivalità e steccati. Tutti hanno scelto di fare la propria parte, puntando su capacità, risorse naturalistiche e umane. È un seme che darà sicuramente buoni frutti”.

Valentina Pulzella ha sottolineato l’importante ricaduta turistica di eventi così prestigiosi. “Siamo pronti ad accogliere con grande entusiasmo tutti gli ospiti che saranno i principali protagonisti del festival. Questa per noi sarà un’eccezionale occasione per mostrare il grande patrimonio delle Terme Luigiane”, ha detto.

“Il Terme Luigiane Film Fest è una rassegna cinematografica che guarda al sociale”, ha spiegato Pino Citrigno. “Sono stati scelti film che trattano tematiche particolari e difficili, adatti a un pubblico variegato. Avremo la presenza di artisti e registi capaci di dare lustro alla manifestazione. Sul palco del festival si alterneranno personaggi che hanno avuto grande successo e ricevuto premi importanti come David di Donatello, Nastro d’argento e Globo d’oro. Quindi un parterre importante”.

“Film importanti e impegnati, che guardano comunque al grande pubblico”, ha tenuto a precisare Graziella Bildesheim. “È bello portare questo genere di cinema in contesti importanti come quello delle Terme Luigiane”. Per i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio, il presidente del consiglio comunale di Guardia Piemontese Carlo Pisano e il vice sindaco di Cetraro Tommaso Cesareo.

La conferenza stampa è stata moderata dalla giornalista Iole Perito. Il Terme Luigiane Film Fest è organizzato con l’alto patrocinio del ministero del Turismo, il patrocinio della Provincia di Cosenza e dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, la collaborazione del comune di Cetraro.