Tentato omicidio nel cosentino: in manette un 28enne di Scalea

La compagnia dei Carabinieri di Scalea, dopo accurate indagini, ha tratto in arresto un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’indiziato in questione infatti, si era reso protagonista di un terribile evento accaduto nella notte del 4 settembre proprio nella cittadina cosentina. Secondo gli accertamenti effettuati dalla Procura di Paola, grazie alle numerose testimonianze dei presenti, si è potuto ricostruire il quadro di quanto accaduto quella sera: il giovane avrebbe litigato con un ragazzo di origine romena all’interno di un locale.

Dopo un breve diverbio, l’indagato si è allontanato per tornare armato di coltello e ferire la vittima: tre coltellate, una al torace, una al fianco sinistro e l’ultima nella zona sotto ascellare sinistra. Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasferito il ragazzo all’ospedale di Cosenza, con gravi ferite ma non in pericolo di vita. L’aggressore intanto, dopo un primo tentativo di fuga, è stato rintracciato proprio a Scalea: a seguito di perquisizione, i militari hanno trovato un coltello a serramanico, lo stesso utilizzato per accoltellare il giovane. Per tali motivi, il Tribunale di Paola ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.