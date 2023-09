Taurianova, il gruppo anonymous Biker presenta la seconda edizione del “moto incontro reunion 2.0”

StrettoWeb

Il gruppo anonymous Biker presenta la seconda edizione del “moto incontro reunion 2.0”. Dopo il successo dell’anno scorso, il gruppo di giovani taurianovesi amanti delle due ruote lancia la seconda edizione con tanta voglia di coinvolgere e tante novità.

Il programma

Si parte alle ore 16:00 con l’iscrizione, con consegna dei gadget, biglietto riffa più panino e birra inclusi presso Piazza Italia;

con l’iscrizione, con consegna dei gadget, biglietto riffa più panino e birra inclusi presso Piazza Italia; subito alle 16:30 si continua con la gara sound;

si continua con la gara sound; dalle 18:30 ci sarà l’uscita ed il giro delle moto tra le frazioni ed il centro storico di Taurianova, a sottolineare come questa iniziativa vuole valorizzare il territorio e far conoscere alcuni posti simbolo del paese, con tanto di aperitivo offerto dal gruppo presso San Martino al bar “carpe diem” dove subito dopo ci sarà la consueta benedizione dei caschi;

ci sarà l’uscita ed il giro delle moto tra le frazioni ed il centro storico di Taurianova, a sottolineare come questa iniziativa vuole valorizzare il territorio e far conoscere alcuni posti simbolo del paese, con tanto di aperitivo offerto dal gruppo presso San Martino al bar “carpe diem” dove subito dopo ci sarà la consueta benedizione dei caschi; ore 20:00 rientro in piazza Italia, non poteva mancare il sexy bike wash a cura delle ragazze dell’Allure Agency;

rientro in piazza Italia, non poteva mancare il sexy bike wash a cura delle ragazze dell’Allure Agency; dalle 20:30 in poi, musica e divertimento con prima l’esibizione live degli “Immorali 31” e poi il dj set di Dj Nello Topa;

in poi, musica e divertimento con prima l’esibizione live degli “Immorali 31” e poi il dj set di Dj Nello Topa; ore 22:00 estrazione e premio vincitori della riffa. Per concludere questa giornata ricca di attività il gruppo offrirà la spaghettata per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’evento.

Insomma, Taurianova per il secondo anno consecutivo diventerà per un giorno il luogo ideale per tutti i biker della zona, a sottolineare come il raduno dello scorso anno non sia stato un caso isolato, ma, anzi, al contrario, gli Anonymous Biker vogliono continuare sulla strada tracciata nel segno dell’amore per le due ruote, aggregando ed unendo appassionati da tutto il territorio.