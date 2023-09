Calabria, Associazione Quote Merito: Susanna Quattrone nuova coordinatrice

StrettoWeb

“Non importa che tu sia un uomo o una donna, ciò che conta è che sia una persona competente e onesta“. Questa massima riassume il mantra dell’Associazione Quote Merito, realtà che si pone l’obiettivo di promuovere il merito come unica discriminante per l’accesso a ruoli pubblici e privati, contrastando ereditarietà, nepotismo, favoritismi e altre pratiche che spesso sacrificano competenze e adeguatezza al ruolo a vantaggio di principi svantaggiosi per la collettività.

L’Associazione Quote Merito ha costituito il suo primo coordinamento regionale anche in Calabria, nominando coordinatrice regionale Susanna Quattrone. “I coordinamenti regionali rappresentano uno strumento per rendere ancora più incisiva la presenza di Quote Merito sui territori attraverso iniziative e partecipazione – dichiara la Presidente Arcangela Galluzzo – per diffondere la cultura della legalità e della giustizia ed il contrasto alla violenza, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche che li riguardano“.

“La fiducia accordatami dall’associazione con il coordinamento per la regione Calabria è preziosa – dichiara Susanna Quattrone neo responsabile coordinamento Quote Merito per la Calabria – e sarà mia cura continuare ad operare con impegno e costanza per promuovere la cultura della legalità in una terra che continua a dimostrare che la forza della sua parte attiva su questo fronte, è motivo di creazione di bellezza e futuro“.