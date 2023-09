StrettoWeb

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Al tavolo del superbonus su è seduto anche Giorgetti come ministro dello Sviluppo di Mario Draghi. Meloni ha fatto campagna elettorale dicendo che avrebbe favorito il superbonus. Non ci si può accreditare un buco di bilancio perchè non è vero”. Così Giuseppe Conte a ‘E’ sempre Cartabianca’ su Rete4.