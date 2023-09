Successo per il nuovo singolo dell’artista reggino Paolo Tavella in arte Laiko

StrettoWeb

Grande successo quest’estate per il nuovo singolo dell’artista reggino Paolo Tavella, in arte Laiko, che in giro per le piazze della provincia di Reggio Calabria ha fatto conoscere il suo nuovo singolo. L’eclettico cantautore è così volato sugli stores digitali e nelle radio con il brano “Le immagini di te”.

Storia del singolo

“Le immagini di te” è il nuovo e attesissimo singolo del poliedrico cantautore Laiko in uscita l’8 settembre sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Un brano pop dalle sonorità d’oltreoceano, con arrangiamenti impeccabili che vestono la voce dell’artista evidenziandone le doti tecniche canore. Melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto preparano il singolo per essere pronto ad un ascolto leggero e spensierato, ma che in realtà nasconde significati profondi e sensibili.

“Le immagine di te” è un brano ispirato a una storia realmente accaduta diversi anni addietro, scritto interamente dall’artista Laiko (Paolo Tavella) e inciso presso lo studio di Antonio Taccone a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Speciali le collaborazioni tra cui: Ivano Zanotti alla batteria, Danilo Fiorucci al basso e Nicola Brandi alle chitarre. Il Videoclip di “Le immagini di te”, presto in anteprima nazionale, è stato diretto e realizzato da Lorenzo Amadeo, girato presso “Caposperone” situata a Palmi, ed ha visto le partecipazioni straordinarie del direttore Giuseppe Di Francia, del noto showman reggino Pasquale Caprì, di Caterina Maiolo, Gustavo Agresta e della giovanissima cooprotagonista Angela Cristino, scelta dall’autore per le sue naturali doti artistiche.

Storia dell’artista

Paolo Tavella (Laiko) fin da bambino canta per passione, nei pomeriggi dopo lo studio dilettandosi a casa. Nel 2006 scrive un brano con l’aiuto di Francesco Fisichella in arte Kiko, dopo la fine di una storia che ha lasciato in lui diverse ferite… L’inedito, dopo una prima incisione, rimane fermo per diversi anni. Nel 2008 Paolo inizia a studiare canto presso la AMCM di Franco Dattola a Reggio Calabria e negli anni successivi approfondisce con altri maestri: Roberto Delli Carri di Roma, Katia Losito di Bari, Moreno Del Signore di Vercelli, per poi ritornare al maestro di base che tutt’ora continua a seguirlo.

Lo stesso anno partecipa al “Premio Mia Martini” e l’anno successivo al “Festival di Castrocaro”, ma decide di non andare oltre perché in finale le commissioni richiedevano brani “editi”. Successivamente partecipa al seminario “Conoscere il canto” del noto foniatra Franco Fussi.

Negli ultimi anni, dopo aver consolidato gli studi, decide di reincidere il suo singolo riarrangiato e suonato da noti musicisti. Fa anche una comparsa nel film “Sandrino Il Film” dello showman Pasquale Caprì, come cantautore. Nel 2019 organizza il minitour “Nek Tribute Band” che ripete e perfeziona nel 2023 con la speciale partecipazione dello showman Caprì, suo fraterno amico e dopo aver realizzato con il prezioso aiuto di Lorenzo Amadeo il videoclip del brano inedito.