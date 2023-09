La Street Art attraverso l’obiettivo: Martha Cooper protagonista di “Iamu Talk” a Cosenza

StrettoWeb

Un’artista di caratura internazionale, idolo indiscusso per gli appassionati di street art e fotografia in tutto il mondo: Martha Cooper sarà ospite, questa sera, all’evento IAMU Talk presso “Gaia” (Galleria Arte Indipendente Autogestita) di Cosenza. Un’occasione più unica che rara, parte del progetto di “Gulìa Urbana” ideato per la città bruzia. Appuntamento quindi a stasera, alle ore 20, dove la fotografa “ci farà ripercorrere la sua vita lavorativa dai suoi esordi facendoci immergere nelle sue esperienze”.

Chi è Martha Cooper?

Martha Cooper è un’importante fotoreporter americana, nota al pubblico per aver documentato la scena della street art negli anni 60-70 a New York. Insieme ad Henry Chalfant ha pubblicato, nel 1984, Subway Art, definita la bibbia dei graffiti. Il nome della raccolta, ci svela fin da subito i due principali soggetti delle sue fotografie: i graffiti e le metropolitane.

Martha Cooper seguiva assiduamente tutti gli spostamenti delle metropolitane di New York alla ricerca di quelle che sono, concettualmente, manifestazioni itineranti di musei in movimento. La sua storia nella cultura Hip Hop ebbe inizio quando incontrò un ragazzino di nome Edwin Serrano, grazie al quale conobbe un famoso street artist di nome DONDI per il quale scattò numerose foto. Rimase affascinata dalla cultura underground e da tutto ciò che essa rappresentava.

Martha non si limita a fotografare queste opere da lontano, ma ci entra dentro, ritraendo anche le persone che interagiscono con esse. Tante sono le sue esperienze: si laureò in antropologia ad Oxford, lavorò per il New York post e insegnò inglese come volontaria dei Peace Corps in Thailandia. Un esempio di donna forte, curiosa, appassionata.