Strage di Brandizzo, parla la dipendente che ha negato l’inizio dei lavori sui binari

Enza Repaci, 25 anni, svolge il lavoro di dirigente Rfi nella sala controllo di Chivasso, in provincia di Torino. Repaci però, non è una dipendente qualsiasi, ma un testimone-chiave della strage di Brandizzo dove hanno perso la vita i 5 operai. E’ stata proprio lei, sempre dalla sala di controllo, a negare l’autorizzazione per l’inizio dei lavori ad Antonio Massa, per ben tre volte. Il tecnico è ora indagato per quanto accaduto e, in lacrime alla Procura di Ivrea, ha confermato le parole della Repaci: “no, non avevo l’interruzione della linea”.

La 25enne, scossa comunque dalla vicenda, ha raccontato la sua parte di storia in un’intervista esclusiva al Tg1: “quello che è successo non si può dimenticare, però sono consapevole di avere fatto il mio lavoro nel migliore dei modi, rispettando quello che è il regolamento. Più di quello non avrei potuto fare”. La giovane si dice orgogliosa del proprio mestiere tanto che, dopo alcuni giorni concitati, ha già ripreso il suo posto nella sala controllo: “avendo fatto il mio dovere nel migliore dei modi, era giusto e corretto tornare. Non mi fermerò per quello che è successo”.