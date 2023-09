Strage di Brandizzo, il fratello di Kevin Laganà: “quel video è un testamento”

StrettoWeb

Il video shock ritrovato nelle bozze social del cellulare di Kevin Laganà, il 22enne messinese morto lo scorso 30 agosto nella tragedia di Brandizzo, ha suscitato scalpore ma, soprattutto, indignazione. Nel video infatti, si sente distintamente la voce di qualcuno (associata ad Antonio Massa) che avverte il gruppo di operai: “se dico treno, voi spostatevi di là”. I nodi sulla tragedia che ha colpito le 5 famiglie degli operai morti, cominciano finalmente a districarsi.

Seppur dispiaciuti per la pubblicazione del video, i familiari lo definiscono comunque utile ai fini delle indagini. A parlarne è proprio il fratello di Kevin, Antonino Laganà, anche lui operaio della Sigifer: “quel video per me ha il valore di un testamento. È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé”. Per tale ragione, il ragazzo è stato convocato alla Procura di Ivrea dove verrà ascoltato dagli inquirenti per capire se il modus operandi utilizzato fosse comune prassi. E Antonino non ha dubbi: “dirò la verità, come ho sempre fatto”.