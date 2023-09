Storie di buona sanità: salmonella a 5 mesi, la Pediatria di Cetraro salva la vita alla bimba

StrettoWeb

Una storia di speranza nel mare di disperazione che è la malasanità calabrese. Una storia di cure, amore e affetto che hanno salvato una bimba di soli 5 mesi, affetta da salmonella potenzialmente letale. A ringraziare il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cetraro è la mamma della piccola la quale, parlando con i giornali locali, ha definito lo staff medico “dei veri e propri angeli”. La bambina ha cominciato a stare male lo scorso 19 agosto: febbre altissima e problemi gastrointestinali che stavano per culminare in una pericolosa disidratazione.

Dopo la visita dal pediatra di famiglia, la bimba è stata indirizzata verso il pronto soccorso della cittadina cosentina: la mamma, preoccupata, aveva intuito che qualcosa non andava. E lo stesso hanno dedotto i medici di Cetraro che, dopo i primi accertamenti, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di Pediatria: un’infezione era infatti in corso e stava compromettendo la salute della piccola. Gli esiti degli esami confermano la diagnosi: la bimba ha contratto la salmonella.

Ma l’equipe pediatrica ha scongiurato il pericolo e, non solo con le cure, ma anche tanto amore e passione hanno salvato la piccola e aiutato la mamma con tutto il supporto possibile. La donna infatti riporta: “mia figlia è stata un po’ la figlia di ognuno di loro, in ogni istante. La prendevano in braccio quando vedevano la mia stanchezza, inventavano qualsiasi cosa per farla ridere e non farle sentire il dolorino di un prelievo. Insomma, lì dentro ci sono persone valide che meritano di essere elogiate per ciò che fanno ogni giorno per i loro pazienti”.