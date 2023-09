Sport: Laureus charity night, nominati ambassador Sabatini, Testa e Capello

StrettoWeb

Milano, 1 set. – (Adnkronos) – La Laureus Charity Night, l?evento annuale di fundraising a sostegno delle attività di Fondazione Laureus Sport for Good Italia, ieri, presso lo spazio Merbag, in via Daimler 1 a Milano, ha illuminato la scena con una serata all?insegna della generosità e dello sport.

L?evento, condotto da Federica Masolin, Ambassador Laureus e volto della Formula 1 su Sky Sport, ha dato vita a un momento speciale di condivisione, che ha visto protagonisti i campioni dello sport e le stelle del mondo dello spettacolo, con l?obiettivo di sostenere i giovani in difficoltà. Ad affiancare la giornalista si sono succeduti il telecronista sportivo e Ambassador Laureus Pierluigi Pardo, il giornalista e membro del Board di Laureus Giovanni Bruno e Gianluca Gazzoli, conduttore di Radio Deejay. Anche in cucina non sono mancati i fuoriclasse: la cena di gala, infatti, è stata curata da Tassino Catering con la supervisione dello chef stellato e Ambassador Laureus Davide Oldani.

Tra i momenti salienti della serata, la nomina ufficiale di Ambra Sabatini ad Ambassador di Fondazione Laureus Sport for Good Italia. Visibilmente emozionata, la Campionessa Paralimpica si è poi raccontata sul palco durante un?intervista con Giovanni Bruno. Non hanno fatto mancare il loro supporto alla nobile causa anche Irma Testa, fresca medaglia d?oro ai Mondiali in India e primo storico bronzo nel pugilato femminile italiano ai Giochi di Tokyo 2020, e Fabio Capello, istituzione del calcio italiano. Tra i presenti anche gli Academy Member Maria Höfl-Riesch e Fabian Cancellara, gli Ambassador Laureus Italia Alice Ronchetti, Furio Benussi, Diego Domínguez e Bruno Cerella, e gli amici della famiglia Laureus Riccardo Magrini, Linton Johnson e la giovanissima Viola Sella.

Il claim ?We Are Family? è stato il filo conduttore della serata: tutti i partecipanti hanno mostrato il proprio sostegno alla famiglia Laureus, per supportare insieme migliaia di bambine e bambini attraverso lo sport. L?attività sportiva, infatti, ha il potere di unire le persone e costruire legami che possono fare la differenza nella vita di ragazze e ragazzi appartenenti a contesti sociali difficili, contrastando le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione. I fondi raccolti grazie alla generosità dei presenti e dei donatori online, così, permetteranno a Fondazione Laureus di contrastare la povertà educativa e accompagnare i minori in difficoltà nel loro percorso di inclusione sociale e crescita umana. Le attività sportive hanno luogo nelle periferie delle maggiori città italiane, coinvolgendo e supportando oltre 3000 bambini nella pratica di 20 diverse discipline.

Numerosi i beni, le esperienze e i memorabilia sportivi battuti all?asta e donati da aziende, Ambassador e amici della Fondazione: dal pallone da basket autografato dalla squadra Olimpia Milano alle maglie dei cestisti Milo? Teodosi? e Shavon O’Day Shields, autografate rispettivamente dai giocatori della Virtus Bologna e dell?Olimpia Milano; dai biglietti per assistere alle tre giornate del Gran Premio d?Italia di Formula 1 di Monza, in programma all?Autodromo Nazionale di Monza da venerdì 1 a domenica 3 settembre, ai corsi di guida Mercedes Benz; poi ancora l?esclusivo orologio Iwc Portugieser Chronograph Classic Edition Laureus Sport for Good Foundation,la degustazione gourmet Percorso del Bello e del Buono Ferrari F1® Limited Edition, e la straordinaria crociera Explora journeys, donata da Msc Foundation. Un ringraziamento speciale per il supporto tecnico a Ferrari Trento, Sparkling Partner della serata; ai Partner dell?evento Iwc Schaffhausen, Mercedes Benz Italia e Richemont; a Merbag per aver messo a disposizione gli spazi, al Comune di Milano, all’Automobile Club d’Italia per aver patrocinato l’evento e all’agenzia Equipe International Srl che ha organizzato la serata.