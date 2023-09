Ecco “Spiaggia di vetro”, il film del regista americano Will Geiger girato tra Scilla e Ganzirri (ma non solo)

StrettoWeb

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del film “Spiaggia di vetro” di Will Geiger presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. All’incontro con la stampa e il pubblico hanno presenziato il regista statunitense Will Geiger, già noto per “Free Willy – La grande fuga” prodotto da Warner Bros., “Ocean Tribe” acquistato e distribuito nelle sale dalla Phoenix Pictures e “Elvis e Anabelle” con Blake Lively trasmesso su HBO e distribuito in Italia sulle reti Sky e Cielo, i produttori Indyca Simone Catania e Francesca Portalupi, il produttore BaoBei Michele Geria, la produttrice esecutiva Antonietta Bruni, l’organizzatore generale Riccardo Cannella e il giovanissimo attore Souleyman Diakite.

Presente in videocollegamento il Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande che ha espresso apprezzamento e soddisfazione per la produzione di un Film convintamente sostenuto dalla Calabria Film Commission, una storia che crea un ponte culturale tra Calabria e Sicilia, che racconta storie, sentimenti e scenari unici e suggestivi, anche lontani dai soliti schemi, auspicando successi in sala e sullo schermo.

Simone Catania per Indyca ha illustrato l’impegno ed il progetto produttivo, sostenuto inoltre dal produttore tedesco Christoph Fisser, la soddisfazione per le riprese in corso e ha portato i saluti di Nicola Tarantino, presidente della Sicilia Film Commission. Michele Geria per Baobei ha sottolineato l’importanza del legame con il territorio, volàno anche di Cineturismo, su cui le istituzioni dovrebbero maggiormente investire soprattutto a livello locale. Ha descritto il regista statunitense quasi come Omero che con coraggio ha creduto fortemente di raccontare un luogo unico in Italia e al mondo: lo Stretto, con le sue sponde ricche di storia e luoghi magici e il mare che li unisce.

Soddisfazione per i produttori nell’aver sostenuto un film forte, complesso e ricco di umanità. Il giovanissimo esordiente Souleyman Diakite in conferenza stampa ha testimoniato l’interesse per il film e la passione per questa sua primissima esperienza. Ringraziamenti per il sostegno delle Film Commission, per il patrocinio del Comune di Messina e in particolare all’Assessore Massimo Finocchiaro, di Villa San Giovanni nella persona del Sindaco Giusy Caminiti, del Comune di Campo Calabro nella persona del Sindaco Rocco Alessandro Repaci, per la partnership dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella persona del Direttore Prof. Piero Sacchetti e dell’Accademia di Belle Arti di Messina. Grazie anche alla Birra dello Stretto che ha gentilmente offerto le sue birre per un piccolo brindisi a fine conferenza.

Riprese e cast

Le riprese, che hanno avuto inizio il 21 agosto scorso tra Cannitello, Scilla, Ganzirri, Torre Faro, Serra San Bruno, tra terra e mare, termineranno il 2 ottobre. Il cast vanta attori quali Claudio Castrogiovanni, Daniela Scattolin, Rita De Donato, Cosimo Coltraro e il giovane Souleyman Diakite, con la partecipazione di Peppino Mazzotta e di Corrado Fortuna.

Per finire, ancora una volta emerge la grande professionalità, sensibilità e attaccamento a “Spiaggia di vetro” del regista Will Geiger, uno statunitense innamorato dello Stretto, con cui ha creato ormai un legame solido e che ha fortemente scommesso sul progetto, addirittura trasferendosi dal 2019 tra Ganzirri e Cannitello. Il regista infine anticipa di star elaborando una nuova storia ancora ambientata sullo Stretto.