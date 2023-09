Spaccano il finestrino dell’auto e rubano una borsa: in manette due ladri a Cosenza

StrettoWeb

Grande spavento per una 35enne di Montalto, in provincia di Cosenza. La donna si trovava proprio nella città brutia per sbrigare alcune commissioni quando due ladri, già noti alle forze dell’ordine, hanno spaccato il finestrino dell’auto per rubare la sua borsa. All’interno, oltre agli effetti personali, i documenti e le carte di credito, un modesto bottino corrispondente alla somma di 40 euro. I due, dopo il furto, hanno cercato una via di fuga ma una pattuglia dei Carabinieri, durante il servizio di controllo sul territorio, è riuscita a fermarli. Trattasi di un 53enne ed un 38enne i quali, dopo essere stati fermati, si trovano ora ai domiciliari per il reato di furto aggravato. Intanto la refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.