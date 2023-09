I souvenir mafiosi siciliani non ci sono più: rimossi dal traghetto dopo la protesta social di un artista | FOTO

StrettoWeb

L’obiettivo era lanciare un messaggio forte e farlo arrivare a più persone possibili. E’ stato centrato? Decisamente. Sono infatti stati rimossi, dal traghetto che attraversa lo Stretto, i souvenir mafiosi siciliani denunciati dall’artista isolano Mario Incudine in un video di qualche giorno fa che aveva suscitato scalpore.

Incudine, infatti, si diceva indignato di come la Sicilia potesse esportare questi souvenir, acquistati ovviamente dai turisti sul traghetto. C’era la maglia con il volto del Padrino, c’erano il mafioso e la mafiosa nel tagliere, la presina con i “sexy mafiosi”. Ora, però, non ci sono più, come si può vedere dalle immagini scattate da StrettoWeb questa mattina. Il primo ad essere soddisfatto è, ovviamente, proprio Incudine, che in un nuovo video afferma: “è un primo passo, una conquista. Il tanto rumore ha portato a questo risultato”.