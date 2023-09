Sold out per le “Emozioni” di Battisti: il ricordo di Mogol e Carroccia a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Standing ovation e tutti in piedi ad applaudire Mogol e Carroccia. Sold out, venerdì sera, a Corigliano- Rossano, per l’ultimo appuntamento estivo del festival Exit. Le “emozioni” e le canzoni di Lucio Battisti sono state vissute intensamente da chi ha raggiunto il bellissimo Quadrato Compagna. Tutti, indistintamente, hanno cantato le canzoni scritte da uno dei più grandi parolieri di sempre che, insieme a Gianmarco Carroccia (incredibilmente somigliante all’indimenticato Battisti), ha dato vita ad un “evento” che ha regalato momenti di rara intensità.

La magia di canzoni che hanno segnato la storia della musica, facendo sognare intere generazioni di italiani, ed i tantissimi aneddoti di Mogol sui testi e su come sono nati i suoi capolavori, hanno poi fatto il resto. Accompagnato da una formazione di ottimi elementi, sul palco Gianmarco Carroccia ha intonato Un’avventura; Dieci ragazze; La canzone del sole; Acqua azzurra, acqua chiara e tutti i più grandi successi di Battisti che hanno caratterizzato la formazione culturale del nostro Paese.

Alla fine applausi infiniti, senza soste, con richieste di “Bis, bis” irrefrenabili. Lo spettacolo è stato organizzato da Piano B, in collaborazione con Gf Entertainment, per il Festival “Exit. Deviazioni in Arte e Musica”. Per la qualità dell’offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, l’innovazione, la qualificazione delle competenze, l’interazione tra lo spettacolo dal vivo e la filiera culturale, educativa e del turismo messe in campo dall’organizzazione, il Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica” è riconosciuto dal Ministero della Cultura a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo e dalla Regione Calabria a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 e promosso dal brand Calabria Straordinaria.

Non poteva chiudere meglio la stagione estiva del cartellone organizzato insieme al Comune di Corigliano-Rossano. Tutti gli spettacoli hanno raccolto consensi, partecipazione e soprattutto emozioni. Come quelle di Mogol e Caroccia, ricordando Battisti.