Slalom curinghese, grandi risultati per il pilota reggino Suraci: è primo in due specialità

E’ tornato a gareggiare, Enzo Suraci. Il pilota reggino (Scuderia Piloti per Passione) ce lo aveva anticipato, in un’intervista a StrettoWeb di giugno. Specialista negli Slalom, a Curinga ha ottenuto grandi risultati, arrivando primo di classe 1.600 s5 e primo di gruppo speciale slalom.

Una gara combattutissima, per Vincenzo, che ha chiuso la prima manche in testa, la seconda nel gradino di mezzo del podio e la terza di nuovo primo. Soddisfazione ovviamente massima per Suraci, che – non è un caso, alla luce del risultato di ieri – abbiamo definito il Re degli Slalom, alla guida della sua inseparabile Fiat Fiat X1/9 (con lo sponsor StrettoWeb). A corredo dell’articolo alcune immagini della giornata di ieri, con il premio.