Mattarella in Sicilia con il presidente della Repubblica tedesco: “sui migranti soluzioni coraggiose”

Secondo giorno in Sicilia per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella insieme al presidente tedesco, Frank Walte Steinmeier. “La dimensione e caratteristica globale del fenomeno dei migranti ha molte cause che sono anche ambientali e di violenze. Di fronte a questo occorre studiare e definire soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative. Soluzioni europee da studiare approfonditamente e con serietà da parte dei governi. I 10 punti di von der Leyen sono interessanti. Il problema esiste e non si rimuove ignorandolo lasciando spazio ai crudeli trafficanti, servono soluzioni coraggiose”. E’ quanto ha affermato il presidente Mattarella a Piazza Armerina.

“C’è una perfetta omogeneità di valutazione del fenomeno migratorio che non colpisce solo l’Italia, ma anche la Germania – ha detto Mattarella nella conferenza stampa con il presidente tedesco Frank Walte Steinmeier – e sappiano tutti che è un fenomeno epocale che va governato con visione del futuro non con provvedimenti improvvisati o tampone. Serve una visione del futuro coraggiosa e nuova”.