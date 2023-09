Sicurezza stradale, oltre 1 milione di euro per 16 comuni del Palermitano

StrettoWeb

Un importante svolta per le strade del Palermitano: in arrivo 1 milione e 383mila euro per la manutenzione straordinaria e una migliore accessibilità in 16 comuni dell’area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto. Il finanziamento è previsto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a beneficio delle 43 nuove Aree interne individuate dalla strategia Snai nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027.

L’intervento di riqualificazione, nello specifico, interesserà i comuni di Corleone, Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba e Vicari. Le risorse saranno ripartite in due anni: 533.310,93 euro nel 2023 e 829.966,40 nel 2024.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’assemblea dei sindaci dell’area interessata guidata dal primo cittadino di Corleone, Nicolò Nicolosi, si riunirà per individuare gli interventi prioritari e presentare i progetti entro il 30 ottobre 2023. La pubblicazione dei bandi di gara invece, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023.

“Gli interventi – afferma il sindaco di Corleone – contribuiranno a restituire centralità ai nostri territori, precondizione necessaria per un nuovo modello di sviluppo sostenibile che metta in rete i comuni tra di loro e con le grandi infrastrutture dell’Isola: porti, aeroporti e al più presto anche il ponte sullo Stretto“. Le spese ammesse nel finanziamento riguarderanno la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli; e ancora, la realizzazione delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, segnaletica e illuminazione

La realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli, il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità e per la riduzione dell’inquinamento ambientale. E infine, la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico, la realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, la predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi.