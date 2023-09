Sicilia: incontro sindacati – Schifani su Finanziaria

StrettoWeb

“La Finanziaria, presentata questa mattina dal presidente Renato Schifani ai sindacati, contiene importanti misure a sostegno delle famiglie e delle imprese: chiediamo al Governo e alle forze parlamentari di incrementare il più possibile i fondi destinati a contrastare il caro-vita che erode il potere di acquisto dei lavoratori”. Lo dicono Nicolò Scaglione e Giuseppe Badagliacca a margine dell’incontro di questa mattina fra il presidente Renato Schifani, l’assessore all’Economia Marco Falcone e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal.

“Si è trattato di un momento di confronto positivo e utile – continuano i sindacalisti – che ha consentito alle forze sociali di apportare un contributo al dibattito dei prossimi giorni. La Finanziaria deve rappresentare un punto di svolta per la Sicilia e per questo ci aspettiamo che i fondi disponibili si concentrino su poche ma decisive misure, evitando i mille rivoli che non producono risultati. E’ necessario però aumentare le risorse per l’ammodernamento della macchina amministrativa e la valorizzazione del personale, unica strada per il rilancio della Pubblica amministrazione”.