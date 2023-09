Sicilia: auto si ribalta, donna trasportata in ospedale dall’elisoccorso

StrettoWeb

Incidente stradale autonomo nei pressi di Poggio del Sole, nel Ragusano. Una vettura, condotta da una donna con a bordo anche la figlia, per causa in via di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e personale del 118.

Le condizioni più gravi sono apparse quelle della conducente, trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sarebbe in pericolo di vita. Illesa la figlia, trasportata in ambulanza in ospedale a Ragusa.